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Военная операция на Украине

Балицкий выразил соболезнования в связи с гибелью журналиста Максудова

Корреспондент телеканала "Россия-24" погиб от ранений в результате удара ВСУ по группе российских представителей СМИ на севере Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил соболезнования родным и коллегам журналиста телеканала "Россия-24" Бориса Максудова, который погиб от ранений в результате удара ВСУ по группе российских журналистов на севере региона.

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"От ранений, полученных в результате удара вражеского БПЛА на токмакском направлении, скончался корреспондент телеканала "Россия-24" Борис Максудов. Очередная атака на группу журналистов, на тех, кто говорит правду о нацизме, кто каждый день в одном ряду с воинами рискует жизнью во имя правды. Приношу глубокие соболезнования родным и близким Бориса, коллегам, друзьям и всем, кто знал его лично, знал и любил его работу", - написал Балицкий в Telegram-канале.

О смерти Максудова стало известно утром, накануне он был госпитализирован с осколочными ранениями после атаки украинского беспилотника на группу российских журналистов, работавших у линии боевого соприкосновения в Запорожской области. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеБалицкий, Евгений ВитальевичЗапорожская область
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