23 ноября, 08:49

В Москве построят учебный корпус с дворцом спорта для Российского университета транспорта

Объект возведут в районе Марьина Роща

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Разрешение на строительство нового учебного корпуса с физкультурно-оздоровительным комплексом (ФОК) для Российского университета транспорта выдали в Москве. Он станет частью строящегося многофункционального технологического кластера "Образцово", сообщил заммэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Объект возведут в районе Марьина Роща по адресу Минаевский переулок, вл. 2.

"Новый высокотехнологичный корпус Университета транспорта расположится на месте здания Института путей, строительства и сооружений. Его общая площадь составит 33,5 тыс. кв. м. Здесь будут созданы все условия для эффективной образовательной и научной деятельности - современные лаборатории, в том числе с тяжелыми станками и оборудованием, специализированные учебные аудитории, коворкинги для самоподготовки и компьютерные классы. Посещать занятия в корпусе смогут до 3 тыс. студентов", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра добавил, что в девятиэтажной части здания также оборудуют гардероб, столовую, кабинеты для проведения семинаров и групповой работы, административные помещения, деканаты, кафедры и зал научного совета. На подземном уровне обустроят паркинг на 72 машино-места.

Дворец спорта

Как уточнил председатель Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, учебный корпус будет соединен небольшой галереей с четырехэтажным физкультурно-оздоровительным комплексом. На первом этаже предусмотрены фитнес-центр, зал тяжелой атлетики, учебный тир для стрельбы из пневматического и лазерного оружия, а также зал фехтования.

"Второй этаж займут залы художественной гимнастики и игровых видов спорта - мини-футбола, баскетбола, волейбола, - а также 25-метровый бассейн. На третьем разместятся медицинско-восстановительный центр с кабинетами врача, массажиста и помещениями сауны, зал единоборств и демонстрационный универсальный спортзал со смотровым балконом для болельщиков на уровне четвертого этажа", - отметил он.

Глава надзорного ведомства заверил, что в учебном корпусе, ФОКе и на прилегающей территории создадут безбарьерную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Все входы в здание запроектированы на уровне тротуара без порогов и пандусов, на основных путях движения предусмотрены специализированные системы средств информационной поддержки, а в подземном паркинге будут выделены пять мест для автомобилей маломобильных граждан", - заключил Войстратенко.

Рядом с новым корпусом обустроят проезды и тротуары, установят малые архитектурные формы и выполнят комплексное озеленение. 

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© Информационное агентство ТАСС
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