На самую высокую колокольню Киево-Печерской лавры начали пускать туристов за деньги

Цена билета составляет почти $7

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Руководство музея-заповедника "Киево-Печерская лавра", откуда власти Украины планомерно выдавливают каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), решило впервые за 30 лет открыть доступ туристам на самую высокую колокольню комплекса, цена билета составляет почти $7. Об этом сообщила пресс-служба музея.

"Полностью открыт доступ к самой высокой точке Большой лаврской колокольни национального заповедника "Киево-Печерская лавра", - говорится в сообщении на сайте музея. Стоимость билета - 250 гривен ($6,9 по курсу Нацбанка Украины).

Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на руководство музея, перед открытием на колокольне провели реставрационные работы, на которые потратили 3,5 млн гривен (порядка $97 тыс.). Эти средства выделила одна из украинских компаний.

В августе суд признал законными расторжение с УПЦ аренды объектов Киево-Печерской лавры и претензии властей на имущество монастыря, что позволяет выселить монахов из обители. После этого для посетителей закрыли вход в Нижнюю лавру, где расположены основные корпуса монастыря, а также запретили студентам и сотрудникам Киевской духовной академии и семинарии находиться на территории лавры.

При этом в Минкультуры Украины заявляли, что планируют разработать концепцию управления и развития территории лавры. В свою очередь новый директор музея-заповедника Максим Остапенко рассказывал, что рассчитывает сделать монастырь "современным объектом, где будут воспитываться патриотические чувства".