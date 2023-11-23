Названы лауреаты премии имени Владимира Зворыкина в области телеиндустрии

В номинации "За личный вклад в развитие телевидения, радиовещания и связанных с ними технологий" лауреатом стал первый заместитель руководителя производственно-технологического департамента ВГТРК Леонид Таубе

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Лауреаты одиннадцатой премии имени Владимира Зворыкина в области телеиндустрии объявлены в Москве. Церемония награждения состоялась в рамках открывшегося Конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ).

В номинации "За личный вклад в развитие телевидения, радиовещания и связанных с ними технологий" лауреатом премии стал первый заместитель руководителя производственно-технологического департамента ВГТРК Леонид Таубе.

"Это человек, который сделал очень многое для развития телевидения в нашей стране, отдал всю свою жизнь на благо нашей отрасли. Леонид Михайлович Таубе. <…> Искренне поздравляю, люблю, уважаю", - сказал со сцены президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Алексей Малинин.

За лучший системный проект в области телерадиовещания наградили компанию "Теком" за интеллектуальную предиктивную систему мониторинга качества услуг для ПАО "Ростелеком".

В категории "За лучший системный проект на региональном телевидении" премию получила компания "Лентв24" за усовершенствование технологии работы телевизионной студии прямого эфира.

В номинации "За создание или усовершенствование оборудования в области телерадиопроизводства" награда у компании Carrot Broadcast. Также вручена премия в номинации "За лучший проект в области импортозамещения", победитель - компания "Окно-ТВ" за модернизацию виртуальной студии для телеканала "Матч ТВ".

На церемонии почтили минутой молчания память первого президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева, который умер в мае в возрасте 76 лет.

О премии

Владимир Зворыкин - изобретатель электронного телевидения. Премия вручается за выдающиеся заслуги в области развития технологий и инженерных решений в сфере телевещания. Она учреждена Национальной ассоциацией телерадиовещателей в 2013 году.