23 ноября, 09:02

Путин считает важным сохранять традиции отечественного телевидения

Президент поздравил лауреатов премии имени Владимира Зворыкина

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил важность сохранения традиций отечественного телевидения. На этом глава государства сделал акцент в своем приветствии к открытию XXVII Международного конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей, которое зачитал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Очень важно, что в своей многогранной деятельности Национальная ассоциация телерадиовещателей, ее участники, делегаты конгресса уделяют особое внимание вопросам сохранения замечательных традиций отечественного телевещания, поддерживают юные таланты, помогают становлению молодых профессионалов", - говорится в послании Путина.

По оценке президента, такие ежегодные встречи стали авторитетной площадкой и знаковым событием для ведущих журналистов, руководителей средств массовой информации, специалистов в сфере ІТ, представителей профильных министерств и ведомств. "Здесь в деловой, дружеской обстановке обсуждаются актуальные отраслевые проблемы, ведутся заинтересованные дискуссии о перспективах развития телекоммуникационных технологий, создании качественного контента, намечаются планы на будущее", - подчеркнул он, выразив уверенность в том, что нынешний конгресс пройдет с успехом, а его результаты будут востребованы на практике.

Путин также поздравил лауреатов ХI премии имени Владимира Зворыкина - выдающегося инженера и изобретателя, стоявшего у истоков создания телевидения.

В новость внесена правка (12:24 мск) - передается с уточнением в последнем абзаце. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЧернышенко, Дмитрий Николаевич
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