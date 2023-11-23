Суд в Москве признал законными четыре штрафа "Википедии" за неудаление фейков об СВО

Всего суды назначили в отношении "Википедии" 13 штрафов в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей за публикацию различной ложной информации

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Таганский суд Москвы признал законным назначение четырех штрафов компании Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычная "Википедия", за отказ удалить статьи с недостоверной информацией о специальной военной операции ВС РФ на Украине. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судом отклонены жалобы на четыре решения мировых судов об удовлетворении административных протоколов в отношении компании Wikimedia Foundation по ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ)", - сказала собеседница агентства.

Всего на данный момент судами в отношении "Википедии" назначено 13 штрафов в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей за публикацию различной ложной информации.

Wikimedia Foundation - некоммерческая организация, зарегистрированная в качестве благотворительного фонда в США. Организация известна как платформа для "Википедии" и связанных с ней проектов.