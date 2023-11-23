МОЭК начнет использовать тепло для утилизации снега

Снегоплавильная станция способна переплавлять 80 куб. м снега в час и может помочь жилищным организациям своевременно избавляться от снега на городских улицах, дворовых и производственных площадках

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. ПАО "МОЭК" этой зимой впервые будет использовать тепло для утилизации снега. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"ПАО "МОЭК" заключило первые 30 договоров со столичными организациями на вывоз и плавление снега на собственной установке в районе Митино (СЗАО Москвы). Проект реализуется в рамках стратегии компании "Комфорт большого города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что снегоплавильная станция способна переплавлять 80 куб. м снега в час и может помочь жилищным организациям и любым балансодержателям территорий своевременно избавляться от снега на городских улицах, дворовых и производственных площадках.

"Принцип работы основан на использовании сетевой воды РТС - районной тепловой станции. Теплоноситель нагревает в теплообменниках небольшие объемы циркулирующей в снегоплавильной установке талой воды до температуры 25-30 градусов, которая затем в установке контейнерного типа орошает снежные массы, обеспечивая их таяние. Избыточная талая вода, очищенная от мусора и взвесей в системе фильтров, самотеком сливается в канализацию", - добавили в пресс-службе.

Там уточнили, что разгрузка снега организована в специально отведенной зоне для складирования. Технология не требует непосредственной разгрузки снега из самосвалов в саму установку: самосвал освободил кузов и может отправляться на следующую погрузку, что обеспечивает оперативность процесса. Кроме того, на месте уборки снега компания может организовать погрузку и транспортировку своим спецтранспортом.

"Технология работы нашей снегоплавильной станции имеет несколько больших преимуществ. Во-первых, она экономически выгодна заказчику, так как обеспечивает быструю оборачиваемость транспорта. Во-вторых, раз не будет простоя грузовиков - снижается количество вредных выбросов от работающих вхолостую двигателей. В-третьих, площадка расположена в промышленной зоне и ее работа не будет создавать неудобств жителям окрестных домов", - резюмировал директор филиала "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК" Андрей Дмитриевский, слова которого приводит пресс-служба.