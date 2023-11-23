В Молдавии транспортники вывели десятки автобусов на протест к дому правительства

Они требуют отменить поправки в транспортный кодекс

КИШИНЕВ, 23 ноября. /ТАСС/. Водители междугороднего транспорта в Молдавии вышли на акцию протеста в Кишиневе, требуя отменить поправки в транспортный кодекс, предложенные правительством. Протестующие выставили на площади у здания кабмина десятки автобусов и маршрутных такси, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам, сообщает корреспондент ТАСС.

"Автоперевозчики выражают несогласие с новым Транспортным кодексом, предложенным министерством инфраструктуры, из-за которого многие могут потерять работу, а многие населенные пункты останутся без транспорта, потому что работать нам будет невыгодно", - заявил на брифинге председатель ассоциации "Транспортник" Анатолий Мунтяну.

По его словам, представители транспортных компаний считают, что кодекс продвигают в своих интересах коррумпированные группы.

9 ноября сотрудники транспортных предприятий уже проводили протест у здания правительства. Они выразили несогласие с планами Министерства инфраструктуры запустить линии междугородних перевозок, которые будут контролироваться государством, что грозит банкротством для частных перевозчиков.

Согласно поправкам в Транспортный кодекс Молдавии, которое утвердило правительство, районные советы получат право утверждать тарифы на проезд на местном уровне, а билеты на проезд будут выдавать в виде кассового чека или в электронном формате. Поправки в кодекс будут направлены на утверждение в парламент.