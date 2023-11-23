23 ноября, 09:23
Военная операция на Украине

ВГТРК и редакция телеканала "Россия-24" выразили соболезнования семье и близким Максудова

Они назвали смерть журналиста невосполнимой утратой

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) и редакция телеканала "Россия-24" назвали смерть погибшего журналиста Бориса Максудова невосполнимой утратой и выразили соболезнования его родным, коллегам и друзьям. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ВГТРК.

Читайте также
Случаи гибели российских журналистов в зоне СВО

Ранее о том, что корреспондент телеканала "Россия-24" Борис Максудов в результате атаки украинского беспилотника на Запорожье скончался, сообщил телеканал "Соловьев Live" в Telegram-канале.

"Невосполнимая утрата для нашего телеканала. Сегодня утром в зоне спецоперации погиб наш коллега - корреспондент ВГТРК Борис Максудов. <…> ВГТРК и редакция телеканала "Россия-24" приносят свои соболезнования родным, коллегам и друзьям Бориса", - говорится в сообщении.

На телеканале "Россия-24" Максудов работал последние несколько лет, неоднократно вел репортажи из горячих точек и зоны СВО. В Запорожской области находился последний месяц, освещая события на линии фронта, добавили в ВГТРК. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация