ВГТРК и редакция телеканала "Россия-24" выразили соболезнования семье и близким Максудова

Они назвали смерть журналиста невосполнимой утратой

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) и редакция телеканала "Россия-24" назвали смерть погибшего журналиста Бориса Максудова невосполнимой утратой и выразили соболезнования его родным, коллегам и друзьям. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ВГТРК.

Ранее о том, что корреспондент телеканала "Россия-24" Борис Максудов в результате атаки украинского беспилотника на Запорожье скончался, сообщил телеканал "Соловьев Live" в Telegram-канале.

"Невосполнимая утрата для нашего телеканала. Сегодня утром в зоне спецоперации погиб наш коллега - корреспондент ВГТРК Борис Максудов. <…> ВГТРК и редакция телеканала "Россия-24" приносят свои соболезнования родным, коллегам и друзьям Бориса", - говорится в сообщении.

На телеканале "Россия-24" Максудов работал последние несколько лет, неоднократно вел репортажи из горячих точек и зоны СВО. В Запорожской области находился последний месяц, освещая события на линии фронта, добавили в ВГТРК.