23 ноября, 09:31

В Москве состоялась ежегодная выставка фестиваля "Открытый город"

На выставке были представлены результаты коллективной работы студентов творческих вузов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и других городов России

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Ежегодная выставка фестиваля "Открытый город" завершилась в Музее архитектуры им. А. В. Щусева в Москве. В этом году она была посвящена главной теме фестиваля - "Ре-Формации социального", сообщили в пресс-службе стройкомплекса столичного правительства.

"На выставке были представлены результаты коллективной работы студентов творческих вузов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и других городов России под кураторством ведущих архитектурных бюро. "Открытый город" - крупнейший некоммерческий проект в сфере архитектурного образования и карьеры. Цель фестиваля - вовлечение студентов архитектурных вузов в реальный профессиональный процесс при участии ведущих специалистов из архитектурной и девелоперской среды. Ежегодная выставка фестиваля "Открытый город" проводится с 2016 года", - говорится в сообщении.

Главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов отметил, что с каждым годом фестиваль расширяется и эволюционирует.

"В первом фестивале в 2016 году принимали участие только 10 московских архитектурных вузов, а в этом году было отобрано 150 студентов из 30 вузов различной направленности, не только архитектурных. Они представляли 16 городов. А всего на участие в фестивале в этом году поступило более 1 тыс. заявок", - сказал Кузнецов, слова которого приводит пресс-служба.

Он уточнил, что фестиваль "Открытый город" задумывался и создавался как площадка для профессионального роста молодых архитекторов, студентов профильных вузов. "Но сегодня в фестивале участвуют уже не только архитектурные вузы. Мы расширяем охват профессий, ведь на формирование городской среды влияют и социологи, и политологи, и журналисты, и многие другие специалисты", - подчеркнул Кузнецов.

По его словам, все участники фестиваля очень мотивированы и энергичны, а по итогам "Открытого города" каждый год рождается множество талантливых и свежих идей и предложений. 

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