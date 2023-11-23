23 ноября, 09:20,
обновлено 23 ноября, 09:45
Военная операция на Украине

Песков назвал трагедией гибель журналиста Максудова, раненного украинским БПЛА

Борис Максудов. Алексей Коновалов/ ТАСС
Борис Максудов
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Пресс-секретарь президента выразил свои соболезнования

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Кремль считает большой трагедией гибель корреспондента телеканала "Россия-24" Бориса Максудова, раненного в результате атаки украинского беспилотника в Запорожской области, и выражает свои соболезнования.

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"Это действительно большая трагедия. Каждый раз гибель журналиста - это трагедия и для коллектива, и для близких. Поэтому мы глубоко соболезнуем всему коллективу ВГТРК, всему корпусу военкоров", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, фрагмент которого выложен в его Telegram-канале.

По мнению представителя Кремля, это лишний раз подчеркивает, какую опасную работу выполняют военкоры. "И, конечно, тем ребятам, которые продолжают свою работу, нужно учитывать, что они являются прямой целью. И хочется им всем просто сказать: "Ребята, будьте осторожны", - добавил Песков.

На телеканале "Россия-24" Максудов работал последние несколько лет, неоднократно вел репортажи из горячих точек и зоны СВО. В Запорожской области находился последний месяц, освещая события на линии фронта, добавили в ВГТРК. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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