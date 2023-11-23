Татарстан направит на благоустройство Казани к саммиту БРИКС 6,5 млрд рублей

Планируется благоустроить 26 маршрутов и установить новую стелу на въезде в город

КАЗАНЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Татарстан выделил 6,5 млрд рублей на благоустройство Казани к саммиту БРИКС, который пройдет в 2024 году. Планируется благоустроить 26 маршрутов и установить новую стелу на въезде в город, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

"К проведению саммита стран БРИКС-2024 в Казани планируется благоустроить 26 маршрутов: отремонтировать и озеленить дороги центральных улиц города, заменить инженерные сети, установить подъемные платформы на пешеходных переходах и новую стелу на въезде в город со стороны аэропорта, отремонтировать и отреставрировать фасады зданий. На эти цели из республиканского бюджета выделено 6,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по маршрутам следования гостей саммита будут отремонтированы 18 участков дорог и их элементов. В рамках ремонта установят ограждения безопасности протяженностью 26 км, заменят 10 остановочных павильонов, отремонтируют 12 лестниц, 4 подземных пешеходных перехода. Также, по данным пресс-службы, вдоль отремонтированных участков дорог посадят более 1 тыс. деревьев и кустарников, около 4,8 тыс. многолетних и 18,6 тыс. однолетних растений. "Стоимость этих работ составит 4,4 млрд рублей. Заказчик - ГКУ "Главтатдортранс", - говорится в сообщении.

Помимо этого, 1,1 млрд рублей выделены на замену инженерных сетей под дорогами и подъемных платформ в шести надземных пешеходных переходах.

"Наряду с этим будет установлена новая въездная стела в город со стороны аэропорта. Существующая двухметровая композиция "Казань" находится в аварийном состоянии и имеет устаревший и непрезентабельный вид. Новая стела будет представлять собой объемные буквы из нержавеющей стали <…> в традиционных бело-зеленых цветах национального орнамента, но в современной стилизации с подсветкой", - говорится в сообщении.

Также планируется провести ремонт и реставрацию фасадов 39 многоквартирных домов.

В августе президент РФ Владимир Путин сообщил, что следующий саммит БРИКС может пройти в Казани в октябре 2024 года, конкретные даты еще предстоит согласовать по дипломатическим каналам. Он сообщил, что планируется порядка 200 политических, экономических и общественных мероприятий - их примут свыше десятка российских городов. В апреле Путин определил Казань местом проведения встречи глав государств БРИКС в 2024 году.