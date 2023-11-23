В Госдуму внесли законопроект об уполномоченном по вопросам защиты животных

В ЛДПР отметили, что размытие полномочий на федеральном и региональном уровнях приводит к размытию ответственности

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с председателем думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий возможность избрания из числа членов Общественной палаты (ОП) РФ уполномоченного по вопросам защиты животных. Документ размещен в думской электронной базе.

Соответствующие изменения предлагается внести в закон "Об Общественной палате РФ", также предусматривается избрание такого уполномоченного в общественных палатах субъектов РФ.

Как отмечают авторы законопроекта, в настоящее время вопросами ответственного обращения с животными на федеральном уровне занимаются различные ведомства, в том числе Минсельхоз и Россельхознадзор, Минприроды, Минкультуры. На региональном уровне этими вопросами занимаются органы, ответственные за экологию, за ЖКХ и другое. Таким образом, размытие полномочий на федеральном и региональном уровнях приводит к размытию ответственности, убеждены разработчики.

"Полагаем, что введение дополнительной защиты животных в лице уполномоченного по вопросам защиты животных, осуществляющего общественный контроль в сфере защиты животных, повысит эффективность такой защиты, уровень гуманности в обществе", - отметили авторы законопроекта.