ГИБДД сняло ограничения по дороге между двумя регионами в Свердловской области

Причиной в ведомстве ранее назвали выпадение снега, сильный ветер и ограниченную видимость

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Госавтоинспекция Свердловской области полностью сняла ограничения на двух дорогах: Серов - Североуральск - Ивдель и Ивдель - граница ХМАО. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Ограничения, введенные ранее на трассе "Ивдель - граница ХМАО" с 9 км по 142 км для грузового и пассажирского транспорта, сняты. Ограничения, введенные ранее для движения грузового и пассажирского транспорта на региональной трассе "Серов-Североуральск-Ивдель" со 146 по 162 км, сняты. Автодорога обработана противогололедными составами", - сказали в ГИБДД.

Госавтоинспекция вводила ограничения на двух трассах, связывающих Свердловскую область и Югру, утром 23 ноября. Причиной в ведомстве назвали выпадение снега, сильный ветер и ограниченную видимость.