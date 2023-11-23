23 ноября, 09:54

ГИБДД сняло ограничения по дороге между двумя регионами в Свердловской области

Причиной в ведомстве ранее назвали выпадение снега, сильный ветер и ограниченную видимость

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Госавтоинспекция Свердловской области полностью сняла ограничения на двух дорогах: Серов - Североуральск - Ивдель и Ивдель - граница ХМАО. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Ограничения, введенные ранее на трассе "Ивдель - граница ХМАО" с 9 км по 142 км для грузового и пассажирского транспорта, сняты. Ограничения, введенные ранее для движения грузового и пассажирского транспорта на региональной трассе "Серов-Североуральск-Ивдель" со 146 по 162 км, сняты. Автодорога обработана противогололедными составами", - сказали в ГИБДД.

Госавтоинспекция вводила ограничения на двух трассах, связывающих Свердловскую область и Югру, утром 23 ноября. Причиной в ведомстве назвали выпадение снега, сильный ветер и ограниченную видимость. 

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РоссияСвердловская область
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