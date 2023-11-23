Каждый третий школьник стал участником Всероссийской олимпиады

Задания первого этапа на платформе "Сириуса" написали 3,4 млн детей

КРАСНОДАР, 23 ноября. /ТАСС/. Рекордное количество школьников приняло участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады по математике, информатике, физике, химии, биологии и астрономии. Задания первого этапа на платформе "Сириуса" написали 3,4 млн детей из 83 регионов России, что на 100 тыс. участников больше, чем в 2022 году, сообщили ТАСС в пресс-службе федеральной территории.

"Завершился школьный этап Всероссийской олимпиады по математике, информатике, физике, химии, биологии и астрономии. В нем принял участие каждый третий учащийся из 83 регионов России. Задания первого этапа на платформе "Сириуса" написали 3,4 млн детей - это на 100 тыс. участников больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении.

В 2023 году туры выполняли во всех регионах Уральского, Сибирского, Дальневосточного и Южного федеральных округов Российской Федерации. Школьники могли попробовать себя в нескольких дисциплинах. Так, порядка 1,2 млн участников писали олимпиаду более чем по двум предметам. Более 2 млн участников выбрали математику. Еще одним популярным предметом школьной олимпиада стала биология - ее выбрал 1 млн школьников. Всего участниками в 2023 году было написано порядка 5,5 млн олимпиадных работ.

Всероссийская олимпиада школьников - самое масштабное и престижное интеллектуальное соревнование в России. Олимпиада проходит на платформе "Сириус. Курсы" четвертый год подряд. С 2020 года школьники написали более 10 млн олимпиадных работ. Победители и призеры заключительного этапа получают возможность поступить в любой вуз страны без экзаменов на направления, соответствующие профилю олимпиады.