ВШЭ, МФТИ и ИТМО стали лидерами по подготовке специалистов в сфере ИИ

Наивысшей оценки А++ не получил ни один вуз

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. НИУ ВШЭ, Московский физико-технический институт (МФТИ) и Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) получили самую высокую оценку в рейтинге вузов по качеству подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта, сообщил замминистра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук.

"Тройка лидеров: ВШЭ, МФТИ и ИТМО. С точки зрения всех мы понимаем, что их программы по искусственному интеллекту - это некий "золотой стандарт" для всех остальных вузов, чтобы стремиться к тому качеству, которое они обеспечивают", - сказал он на пресс-конференции в Сбере, посвященной презентации результатов Рейтинга российских вузов по качеству подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта.

Из презентации к пресс-конференции следует, что вузов с хорошим качеством обучения (А+, А) и приемлемым (В+, В) в рейтинге всего 10. Наивысшей оценки А++ не получил ни один вуз. В рейтинг А вошли: МГУ имени Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет. В+: МГТУ имени Баумана и Уральский федеральный университет. Московский инженерно-физический институт, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Иннополис отнесены к рейтингу В.

Омельчук также отметил важность того, чтобы компетенции в области искусственного интеллекта были не только у профильных выпускников. "Мы понимаем, что это та сфера, которая требует и разработчиков, и тех, кто формирует архитектуру, иногда и постановки задачи: что мы хотим при помощи ИИ решить. В рамках совместной работы разработаны модули, которые университеты сегодня внедряют в образовательные программы, которые не связаны напрямую с искусственным интеллектом", - добавил он, уточнив, что такие модули внедрили уже более 500 вузов.