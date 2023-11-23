23 ноября, 10:24

Телеканалы "Луганск 24" и "Юнион" вступили в Национальную ассоциацию телерадиовещателей

Сертификаты, подтверждающие вступление в ассоциацию, представителям каналов вручил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Новыми членами Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) стали телеканалы из Луганской и Донецкой народных республик "Луганск 24" и "Юнион". Сертификаты, подтверждающие вступление в ассоциацию, представителям каналов вручил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках открывшегося конгресса НАТ.

"Дорогие друзья, искренне поздравляю вас. Теперь на нашем внушительном ландшафте телевидения России появились две новые звездочки, два новых телеканала. Приветствуем наших коллег из Луганской и Донецкой народных республик. Уверен, что ваше творчество и энтузиазм позволят еще крепче сплотить нашу страну. В добрый путь", - сказал он.

В редакции телеканала "Юнион" отметили, что вступление в НАТ для них - долгожданное событие. "Отрадно, что нас видят и замечают, и все больше людей и организаций хотят с нами сотрудничать. Для нас большая честь стать частью Национальной ассоциации телерадиовещателей", - отметили сотрудники редакции.

"Надеемся, что этот союз принесет и нам, и вам много пользы. Готовы сотрудничать, работать, трудиться", - добавили на телеканале "Луганск 24".

Национальная ассоциация телерадиовещателей (НАТ) - профессиональное некоммерческое объединение вещательных компаний России. Организация создана 31 августа 1995 года, в ее состав входят более 600 федеральных и региональных компаний, организаций и учреждений. 

Теги:
РоссияЧернышенко, Дмитрий НиколаевичДНРЛНР
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