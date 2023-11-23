23 ноября, 10:29

Минюст представит новую форму отчетности для НКО

Министр юстиции Константин Чуйченко сообщил, что единая унифицированная форма будет представляться в ведомство только в электронном виде

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Минюст России в ближайшее время представит новую, более простую форму отчетности для некоммерческих организаций (НКО). Об этом сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко, выступая на проходящей в министерстве международной научно-практической конференции "Державинские чтения".

"Минюстом России разработан и готовится к официальному направлению на согласование проект федерального закона, который предусматривает унификацию отчетности некоммерческих организаций и оптимизацию порядка ее представления, - сообщил Чуйченко. - Единая унифицированная форма будет представляться в Минюст России только в электронном виде. При этом исключается обязанность представления отчетности в Минэкономразвития и Росстат. То есть некоммерческие организации будут избавлены от необходимости сдавать несколько форм отчетности в разные сроки и в разные органы". Исключение составят только налоговая и бухгалтерская отчетности, которые по-прежнему будут подаваться в налоговые органы.

"Та форма, которую мы разрабатываем и в ближайшее время, думаю, вынесем на обсуждение, достаточно проста, но при этом очень показательна в том, что нужно знать о деятельности НКО в плане ее финансовых показателей. Прежде всего, как эта организация получает свои доходы, как собирает деньги и второе - как она их тратит", - сообщил министр.

"Мы стараемся сделать визуализацию этой отчетности таким образом, чтобы человек, который решает вопрос - стоит ему давать свои деньги на общественные цели через эту организацию - должен сразу получить представление об этой организации", - сказал он. Отдельно будет выделяться, сколько денег НКО расходует на собственные нужды. Глава Минюста напомнил, что "классическая мировая практика - благополучная НКО должна тратить на собственные нужды (зарплату, офисные расходы и другие) не более 20% собранных денег", и "наш закон тоже о такой цифре говорит". В качестве примера он привел центр "Амурский тигр", где он возглавляет наблюдательный совет. "В центре "Амурский тигр" мы тратим в год около 40 млн рублей на собственные нужды, а зарабатываем около 100 млн, и спонсорам говорим, что вообще ваши деньги (на собственное содержание) не трогаем, живем на то, что зарабатываем сами", - отметил министр, подчеркнув, что есть НКО, которые тратят на собственные нужды до 70% средств.

При этом Минюст и его территориальные органы, а также НКО, специализирующимися на информатизации, окажут содействие НКО в заполнении электронной формы, а для тех НКО, которые не имеют технической возможности заполнить электронную форму, предоставят места с компьютером и выходом в интернет. 

Теги:
РоссияЧуйченко, Константин Анатольевич
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