Победители конкурса "Частота" от "Русского Радио Кипр" поедут на "Золотой граммофон"

В коллективе радиостанции считают предстоящее награждение в Москве своих сотрудников большим событием

НИКОСИЯ, 23 ноября. /ТАСС/. Коллектив "Русского Радио Кипр" гордится тем, что ему удалось взять призовые места в нескольких номинациях профессионального конкурса радиостанций "Частота-2023", и считает предстоящее награждение в Москве своих сотрудников большим событием. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС его директор Станислав Андонов.

Кипрская радиостанция работает по франшизе АО "Русская Медиагруппа" - российского медиахолдинга, в состав которого входит "Русское Радио". Штаб-квартира "Русского радио Кипр" находится в Лимасоле, где проживает большая русскоязычная община.

"Мы впервые участвуем в таком конкурсе, из пяти представленных номинаций нам удалось взять призы в четырех, заняв одно первое место, одно второе и два третьих - результату были приятно удивлены", - рассказал Андонов. Залогом успеха, по его мнению, стала "творческая составляющая коллектива". "Дело в том, что в конкурсе нет никаких технических номинаций, все они творческие", - пояснил собеседник. Награждение победителей состоится 29 ноября в "Крокус Сити Холле" перед национальной музыкальной премией "Золотой граммофон", которую ежегодно вручает "Русское Радио", что, как заметил директор кипрской радиостанции, "несомненно, добавляет эмоций".

Цель конкурса "Частота", учрежденного "Русской Медиагруппой", - поддерживать и усовершенствовать региональные волны эфира, обогащаясь знаниями и опытом. В первом туре из 141 работы был определен шорт-лист из 27 номинантов со всех уголков России и зарубежья. Экспертной комиссией оценивались мастерство ведущих, качество звучания аудио, эмоциональность и многие другие параметры. Конкурсные работы "Русского Радио Кипр" попали в каждую из представленных номинаций: "Ведущий эфира", "Аудиоролик собственного производства", "Информационная рубрика / Новости", "Эфирный спецпроект" и "Внеэфирный спецпроект / Продвижение станции". Из них "Аудиоролик собственного производства - ресторан "Биргартен" - занял первое место.

"Мы являемся каналом по большей части развлекательным, отсутствие политизации является одним из обязательных требований, прописанных в нашей лицензии, - поделился Андонов. - Стараемся чаще говорить в эфире о том, что нас всех объединяет". Глава радиостанции сообщил, что основную аудитории "Русского Радио Кипр", по понятным причинам, составляет русскоязычное население острова. "Процентов на 60 - это россияне, другая часть - выходцы из Белоруссии, Украины, Молдавии, стран Прибалтики", - добавил он.

Как признался в беседе с ТАСС посол РФ в Никосии Мурат Зязиков, он довольно часто слушает "Русское Радио Кипр" и считает его работу очень важной для всей русскоязычной аудитории острова.