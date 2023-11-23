23 ноября, 10:55

Победители конкурса "Частота" от "Русского Радио Кипр" поедут на "Золотой граммофон"

В коллективе радиостанции считают предстоящее награждение в Москве своих сотрудников большим событием

НИКОСИЯ, 23 ноября. /ТАСС/. Коллектив "Русского Радио Кипр" гордится тем, что ему удалось взять призовые места в нескольких номинациях профессионального конкурса радиостанций "Частота-2023", и считает предстоящее награждение в Москве своих сотрудников большим событием. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС его директор Станислав Андонов.

Кипрская радиостанция работает по франшизе АО "Русская Медиагруппа" - российского медиахолдинга, в состав которого входит "Русское Радио". Штаб-квартира "Русского радио Кипр" находится в Лимасоле, где проживает большая русскоязычная община.

"Мы впервые участвуем в таком конкурсе, из пяти представленных номинаций нам удалось взять призы в четырех, заняв одно первое место, одно второе и два третьих - результату были приятно удивлены", - рассказал Андонов. Залогом успеха, по его мнению, стала "творческая составляющая коллектива". "Дело в том, что в конкурсе нет никаких технических номинаций, все они творческие", - пояснил собеседник. Награждение победителей состоится 29 ноября в "Крокус Сити Холле" перед национальной музыкальной премией "Золотой граммофон", которую ежегодно вручает "Русское Радио", что, как заметил директор кипрской радиостанции, "несомненно, добавляет эмоций".

Цель конкурса "Частота", учрежденного "Русской Медиагруппой", - поддерживать и усовершенствовать региональные волны эфира, обогащаясь знаниями и опытом. В первом туре из 141 работы был определен шорт-лист из 27 номинантов со всех уголков России и зарубежья. Экспертной комиссией оценивались мастерство ведущих, качество звучания аудио, эмоциональность и многие другие параметры. Конкурсные работы "Русского Радио Кипр" попали в каждую из представленных номинаций: "Ведущий эфира", "Аудиоролик собственного производства", "Информационная рубрика / Новости", "Эфирный спецпроект" и "Внеэфирный спецпроект / Продвижение станции". Из них "Аудиоролик собственного производства - ресторан "Биргартен" - занял первое место.

"Мы являемся каналом по большей части развлекательным, отсутствие политизации является одним из обязательных требований, прописанных в нашей лицензии, - поделился Андонов. - Стараемся чаще говорить в эфире о том, что нас всех объединяет". Глава радиостанции сообщил, что основную аудитории "Русского Радио Кипр", по понятным причинам, составляет русскоязычное население острова. "Процентов на 60 - это россияне, другая часть - выходцы из Белоруссии, Украины, Молдавии, стран Прибалтики", - добавил он.

Как признался в беседе с ТАСС посол РФ в Никосии Мурат Зязиков, он довольно часто слушает "Русское Радио Кипр" и считает его работу очень важной для всей русскоязычной аудитории острова. 

Теги:
КипрРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация