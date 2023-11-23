Союз журналистов Москвы вошел в состав СЖР

Председателем Союза журналистов Москвы на новый пятилетний срок переизбран главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Союз журналистов Москвы вошел в состав Союза журналистов России (СЖР) в качестве юридического лица. Об этом сообщил глава СЖР Владимир Соловьев.

"Сегодня 9-й съезд Союза журналистов Москвы проголосовал за вхождение Союза журналистов Москвы в состав Союза журналистов России как юридического лица", - написал он в своем Telegram-канале.

Председателем Союза журналистов Москвы на новый пятилетний срок переизбран главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев, который возглавляет организацию уже 33 года.

Как ранее пояснял журналистам глава СЖР Владимир Соловьев, в России отдельно от Союза журналистов России действуют Союз журналистов Москвы, Союз журналистов Санкт-Петербурга и Союз журналистов Татарстана.

В рамках XIII съезда Союза журналистов России в 2022 году был принят устав, согласно которому в СЖР могут вступать юридические лица.