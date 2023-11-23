В ОП поддержали предложение СЖР наградить погибшего военкора Максудова

Первый замглавы комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что работающие в Запорожской области российские военкоры все чаще становятся мишенью для ВСУ

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Первый замглавы комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич поддержал предложение главы Союза журналистов России (СЖР) Владимира Соловьева наградить военкора телеканала "Россия-24" Бориса Максудова орденом Мужества посмертно. Об этом говорится в Telegram-канале палаты.

"В ОП поддержали предложение наградить погибшего военкора Бориса Максудова орденом Мужества. С таким заявлением выступил член ОП РФ, председатель Херсонского отделения СЖР Александр Малькевич", - отмечается в сообщении.

По словам Малькевича, российские военкоры, работающие в Запорожской области, все чаще становятся мишенью для ВСУ. "Борис Максудов умер от ран, полученных в результате целенаправленной атаки украинских боевиков на группу журналистов. Укронацисты <...> наносят прицельные удары по нашим беззащитным военкорам, грубо нарушая нормы международного права", - приводятся в сообщении слова Малькевича.

Накануне Вооруженные силы Украины нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах ВСУ населенных пунктов Запорожской области. В результате атаки получил осколочные ранения корреспондент телеканала "Россия-24". Журналист был оперативно эвакуирован в медицинское учреждение Минобороны России. Утром 23 ноября стало известно о смерти Максудова.

Председатель СЖР Владимир Соловьев заявил ранее ТАСС, что Максудов достоин награждения орденом Мужества посмертно.