23 ноября, 10:46

В Москве 24 ноября ожидается рекордно низкое атмосферное давление

По прогнозам синоптиков, оно понизится до 718-720 мм рт. ст.

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Очень низкое атмосферное давление - 718-720 мм рт. ст. - прогнозируется в Москве в пятницу. Будет побит рекорд 50-летней давности, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Нормой атмосферного давления для столицы является 748 мм рт. ст.

"В пятницу атмосферное давление понизится до рекордных значений: прогнозируется около 718-720 миллиметров ртутного столба. Сейчас рекорд принадлежит 1973 году, когда было зафиксировано 722,5 миллиметров ртутного столба", - сообщил он.

По словам Вильфанда, к Москве приближается очень глубокий циклон. Он принесет интенсивные осадки и понижение атмосферного давления.

Ранее метеоролог сообщил, что погода в Москве начнет ухудшаться после 15:00-16:00 23 ноября. Прогнозируются снегопады и метели с порывами ветра до 15 м/с. 

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