В Бурятии сильный снегопад привел к снижению видимости на дорогах практически до нуля

В полиции призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, отказаться от дальних поездок в случае неготовности транспортного средства к зимним условиям

УЛАН-УДЭ, 23 ноября. /ТАСС/. Сильный снегопад идет на восточном берегу Байкала в Бурятии, видимость на дорогах снизилась практически до нуля. Об этом сообщили в республиканском МВД.

"Госавтоинспекция призывает водителей к внимательности за рулем в связи с ухудшением дорожной обстановки из-за обильных снежных осадков", - сообщили в ведомстве.

Снег идет в Прибайкальском районе в районе трассы Улан-Удэ - Курумкан - Новый Уоян. В полиции призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, отказаться от дальних поездок в случае неготовности транспортного средства к зимним условиям.

По данным Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23-25 ноября в регионе температура воздуха опустится до минус 25 градусов, по северу и юго-западу - до минус 30 и ниже. Днем преобладающая температура - около 15-20 градусов ниже нуля. "Местами пройдет небольшой снег, умеренные и сильные снегопады ожидаются по северному побережью Байкала", - отметили в ведомстве.

Морозы ослабеют к концу недели. Вплоть до второй декады ноября в центральных районах Бурятии столбик термометра не опускался ниже минус 10-15 градусов.