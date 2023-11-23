В Пулково из-за непогоды задерживаются 12 рейсов на вылет

При этом аэропорт работает в штатном режиме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Вылет 12 самолетов из Пулково задерживается на фоне сильной метели в Санкт-Петербурге, также на несколько часов откладывается прибытие минимум пяти рейсов из других городов, следует из данных онлайн-табло аэропорта. При этом аэропорт работает в штатном режиме и продолжает выпускать и принимать воздушные суда, способные летать в такую погоду, сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей компании Пулково "Воздушные ворота Северной столицы".

"Аэропорт Пулково работает штатно. Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов в зависимости от собственных метеоминимумов", - рассказали в пресс-службе.

Согласно данным табло вылетов и прилетов Пулково, до сих пор не вылетели рейсы во Владикавказ (изначально запланированное время - 08:15 мск), в Нарьян-Мар (запланирован на 10:00 мск), в Москву (10:40 мск и 12:10 мск), Баку (10:50 мск), Бишкек (11:10 мск), Вологду (11:10 мск), Минеральные Воды (12:25 мск), Калининград (12:30 мск), Иркутск (12:40 мск) и Сочи (13:10 мск). Также статус "задержан" имеет самолет в Нарьян-Мар на 16:05 мск.

Из утренних рейсов в Пулково пока не прибыли московский борт (запланирован на 06:25 мск, ожидается в 13:58 мск), самолет из Оренбурга (07:20 мск, ожидается в 16:00 мск), воздушные суда из Архангельска (09:15 мск, ожидается в 15:00 мск), Вологды (10:10 мск, ожидается в 14:04 мск) и Екатеринбурга (12:15 мск, прибытие запланировано на 14:47 мск).

Ранее пресс-служба администрации Санкт-Петербурга сообщала, что с ночи 23 ноября в городе ожидается "желтый" уровень погодой опасности из-за прогнозируемого ветра до 18 м/с и снегопада.