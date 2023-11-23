23 ноября, 10:56

Сотни жителей Южной Осетии приняли участие в шествии ко Дню мужества в Цхинвале

Представители общественности, учащиеся школ и руководство республики возложили цветы к мемориальному комплексу Защитникам Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 23 ноября. /ТАСС/. Сотни жителей Южной Осетии приняли участие в праздничном шествии в Цхинвале, посвященном 34-й годовщине начала борьбы югоосетинского народа за независимость, передает корреспондент ТАСС.

Руководство республики во главе с президентом Аланом Гаглоевым, посол России в Цхинвале Марат Кулахметов, депутаты, сотрудники министерств и ведомств приняли участие в церемонии возложения гирлянды Памяти и Славы к Мемориальному комплексу Защитникам Южной Осетии. В то же время несколько сотен жителей республики приняли участие в торжественном шествии, которое началось с Театральной площади и завершилось на восточной окраине Цхинвала.

"Сегодня мы стоим на историческом месте, где в начале 20 века и 34 года назад осетинский народ грудью встал на защиту своего Отечества. И каждый год в этот день мы сбираемся на этом месте, чтобы отдать дань памяти тем, кто проявил силу духа, мужество и единство, перекрыв путь агрессору", - сказал президент.

В этот же день в Республиканском парке культуры и отдыха имени Валерия Хубулова открылась Аллея выдающихся деятелей Южной Осетии. В церемонии открытия также приняли участие представительная делегация во главе с президентом республики и общественность.

Завершится празднование большим концертом в Государственном драматическом театре в Цхинвале.

Южная Осетия отмечает День мужества и народного единства. В этот день - 23 ноября 1989 года - был совершен поход на Цхинвал, возглавляемый лидером грузинского националистического движения Звиадом Гамсахурдия с целью оказания давления на югоосетинское руководство. У подступов к Цхинвалу многотысячной колонне преградили путь несколько десятков безоружных граждан Южной Осетии. Этот день объявлен в республике выходным. 

Теги:
Южная ОсетияГаглоев, Алан Эдуардович
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