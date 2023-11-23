23 ноября, 10:51

СПЧ готовит к встрече с Путиным вопросы о развитии системы НКО

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что встреча пройдет в декабре

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) готовят к традиционной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в том числе вопросы о развитии системы некоммерческих организаций (НКО). Об этом сообщил глава совета Валерий Фадеев.

"Мы очень плотно сотрудничаем с министерством юстиции, несколько членов совета входят в разные комиссии, рабочие группы министерства юстиции. И здесь у нас нет барьеров для взаимопонимания. Я не стану раскрывать, но коллеги готовят какие-то вопросы, развивающее систему НКО", - сказал Фадеев, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин проведет встречу с членами СПЧ в декабре, Кремль сообщит о точной дате. Источник, близкий к Совету, сообщил ТАСС, что заседание СПЧ с участием президента может состояться 5 декабря, эту же информацию обнародовала заместитель председателя Совета Ирина Киркора. По словам Фадеева, традиционно встреча происходит "плюс-минус 10 декабря", когда отмечается День прав человека. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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