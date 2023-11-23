Очередной спецборт МЧС с гуманитарной помощью Газе прибыл в Египет

Всего за 11 рейсов уже доставили 273 тонны гуманитарной помощи

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. МЧС России доставило очередную партию гуманитарной помощи населению сектора Газа, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Спецборт МЧС России с 28 тоннами гуманитарной помощи для жителей сектора Газа приземлился в аэропорту египетского города Эль-Ариш", - сказали в ведомстве. Всего за 11 рейсов уже доставлено 273 тонны гуманитарной помощи.

Накануне на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства глава МЧС Александр Куренков доложил, что Россия направила для жителей Газы более 245 тонн гуманитарной помощи.