23 ноября, 10:50,
обновлено 23 ноября, 10:59
Палестино-израильский конфликт

Очередной спецборт МЧС с гуманитарной помощью Газе прибыл в Египет

Всего за 11 рейсов уже доставили 273 тонны гуманитарной помощи

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. МЧС России доставило очередную партию гуманитарной помощи населению сектора Газа, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Спецборт МЧС России с 28 тоннами гуманитарной помощи для жителей сектора Газа приземлился в аэропорту египетского города Эль-Ариш", - сказали в ведомстве. Всего за 11 рейсов уже доставлено 273 тонны гуманитарной помощи.

Накануне на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства глава МЧС Александр Куренков доложил, что Россия направила для жителей Газы более 245 тонн гуманитарной помощи. 

Теги:
ПалестинаЕгипетРоссияПалестино-израильский конфликт
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