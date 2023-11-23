Большинство опрошенных россиян назвали крепкую семью наиболее важной ценностью

По данным ВЦИОМ, чаще остальных о важности семьи говорят россияне в возрасте от 35 до 44 лет

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Порядка 68% опрошенных россиян считают крепкую семью наиболее важной ценностью. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"22 ноября 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года семьи. Такое решение призвано популяризировать государственную политику в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Как показал октябрьский опрос ВЦИОМ, тема созвучна большей части россиян: 7 из 10 считают крепкую семью наиболее важной ценностью. Эта ценность в приоритете независимо от пола, возраста, материального положения и образования", - говорится в сообщении исследовательского центра.

Уточняется, что чаще остальных о важности семьи говорят россияне в возрасте от 35 до 44 лет.

По данным ВЦИОМ, следующие по важности ценности для россиян - патриотические. "Треть россиян назвали гордость за страну и важность преемственности поколений, исторической памяти (по 31%). Значимость этих ценностей с возрастом укрепляется (25% и 22% соответственно среди 18-24-летних vs. 35% и 32% среди опрошенных 60+)", - отмечается в исследовании.

Следующей в рейтинге россияне определили группу социальных ценностей, в которую вошли дружба, жизнь, достоинство, права и свободы человека (по 29%). В список важных ценностей, по мнению респондентов, также вошли единство народов России (28%), самореализация (27%) и милосердие (26%). Каждый пятый (21%) посчитал важной ценностью развитие.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели 18 октября 2023 года по заказу Экспертного института социальных исследований. В нем приняли участие более 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.