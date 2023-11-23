Херсонский заповедник передадут в федеральную собственность

Вопросом занимается Минприроды России и ФГБУ "Росзаповедцентр", уточнил директор заповедника "Аскания-Нова" Дмитрий Мещеряков

ГЕНИЧЕСК, 23 ноября. /ТАСС/. Процесс перевода уникального биосферного заповедника "Аскания-Нова" в Херсонской области в федеральную собственность запущен. Об этом сообщил ТАСС директор заповедника Дмитрий Мещеряков.

"Процесс идет, проходит согласование проекта распоряжения с профильными федеральными министерствами. Вопросом занимается Минприроды России и ФГБУ "Росзаповедцентр", - сказал он.

Мещеряков уточнил, что для передачи в федеральную собственность необходимо решить несколько вопросов с границами заповедника и с собственностью на недвижимость.

"Аскания-Нова" - биосферный заповедник в Херсонской области, один из крупнейших в Европе. В 1984 году его территория была включена во Всемирную сеть биосферных резерватов в рамках программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера", которые принадлежат к самым ценным экосистемам земли.

Как подчеркнул Мещеряков, если бы заповедник "был государством, он бы занял 11-е место по площади среди маленьких государств мира и расположился бы между Мальтой и Гренадой" - территория превышает 333 квадратных километра. Единственный в Европе естественный ландшафт сухой типчаково-ковыльной степи занимает 11 054 га, там произрастает более 500 видов растений. На данный момент в заповеднике содержится более 3 тыс. животных. Среди них 37 копытных, из них 4 вида занесены в Красную книгу. В заповеднике встречаются 70 видов птиц, из них 19 - в Красной книге.