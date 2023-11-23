23 ноября, 11:11

В Москве центр по стационарному соцобслуживанию получил около 57 тыс. звонков

Эксперты центра консультируют по вопросам оформления в социальный дом или геронтологический центр, помогают выбрать учреждение и пройти медосмотр

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Специалисты Координационного центра по вопросам стационарного социального обслуживания в Москве с начала года получили около 57 тыс. звонков с обращениями от граждан за консультациями. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Центр был создан в 2021 году для оперативного консультирования жителей Москвы по вопросам стационарного социального обслуживания. "За два с лишним года люди узнали о нем, прониклись доверием к специалистам. Сейчас горожане чаще пользуются услугами центра. Если в 2021 году эксперты провели более 17 тыс. консультаций, за прошлый год показатель превысил 46 тыс. обращений. В этом году координационный центр уже обработал порядка 57 тыс. звонков", - приводятся в сообщении слова замруководителя городского департамента труда и социальной защиты Оксаны Шалыгиной.

Отмечается, что эксперты координационного центра консультируют по вопросам оформления в социальный дом или геронтологический центр, помогают выбрать учреждение и пройти медосмотр. Здесь можно узнать, как подать заявление на получение социальной помощи, какие для этого нужны документы. Обращаются к специалистам и люди с ментальными особенностями, инвалидностью, ветераны войны и труда, москвичи старшего поколения, а также их родственники и сотрудники городских стационаров.

"Горожане могут рассказать операторам кол-центра о своей ситуации или о проблемах знакомых. Эксперты подскажут, какие документы необходимы для определения человека в стационар, что делать, если родственник не может оказывать необходимую поддержку и уход, какие услуги оказывают сотрудники столичных социальных домов. Получить консультацию по вопросам стационарного социального обслуживания в Москве можно по телефону +7 495 276-11-55. Горячая линия координационного центра работает круглосуточно, без перерыва и выходных", - значится в публикации. 

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