23 ноября, 11:10

Аэропорт Пулково будет среди площадок финала чемпионата "Профессионалы"

В рамках компетенции авиаузел представлен в двух профессиях - агент по регистрации и инспектор по досмотру

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Аэропорт Пулково станет одной из площадок проведения финала чемпионата "Профессионалы", который состоится в Петербурге с 24 по 28 ноября. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС HR-директор компании "Воздушные ворота Северной столицы" Мария Ермак.

"Мы рады быть частью чемпионатного движения "Профессионалы", потому что мы достаточно давно работаем со студентами и вообще верим в молодое поколение. С 2021 года в аэропорту Пулково работает программа "Взлетная полоса" - большой проект по трудоустройству студентов, за это время в аэропорту побывали 1,7 тыс. студентов из различных вузов Петербурга. <...> Чемпионатное движение - это абсолютно логичное продолжение нашей работы со студентами, поэтому мы очень рады принять всех ребят у нас на площадке, еще раз популяризировать наши профессии. В этом году нашу компетенцию включили в чемпионатное движение, и это очень здорово, потому что лучшие студенты останутся в нашей среде", - сказала она.

Как рассказала Ермак, в рамках компетенции аэропорт представлен в двух профессиях - агент по регистрации и инспектор по досмотру. "Для аэропорта это самые востребованные профессии, потому что самые многочисленные. У нас 40% от всех агентов по регистрации - это студенты. <...> Студенты просто великолепны, мы видим, что они очень быстро обрабатывают информацию, мы видим, как поменялся аэропорт с их приходом", - сказала она.

Как добавила руководитель АНО "Дирекция по организации и проведению социально-значимых программ", которая является региональным оператором финала чемпионата в Санкт-Петербурге, Светлана Сергеева, основной площадкой его проведения будет КВЦ "Экспофорум", но дополнительные компетенции будут проходить на удаленных площадках - это аэропорт Пулково, Северо-Западный центр корпоративного образования РЖД, Петербургский пожарно-спасательный колледж, колледж автосервиса и станция технического обслуживания.

"К нам прибыли уже участники, чтобы познакомиться с оборудованием, ознакомиться с техникой безопасности. <...> Мы сделали упор на оснащение площадок, ребята будут соревноваться на конкретных станках, на действующем оборудовании, которое используется на промышленных предприятиях, поэтому накал страстей, переживаний и эмоций на площадке "Экспофорум" будет зашкаливать", - сказала Сергеева.

Как рассказал заместитель генерального директора, директор блока инженерных компетенций корпоративной академии Росатома Алексей Пономаренко, госкорпорация является основным поставщиком оборудования на площадки чемпионата, оно разработано отраслевыми экспертами и преподавателями колледжей-партнеров. "Мы поддерживаем широкий спектр направлений чемпионата, сегодня на площадку заедут 28 экспертов от Росатома, которые помогут в оценке, судействе и организации соревновательного процесса", - сказал он.

О чемпионате

Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" пройдет в Санкт-Петербурге на территории КВЦ "Экспофорум". Финалистами стали почти 700 человек, которые ранее одержали победу в региональных и отборочных этапах. Это учащиеся учреждений профессионального образования, молодые специалисты и школьники. На турнире также ожидается присутствие иностранных делегаций из 11 стран, в том числе Индии, Катара, Китая, Кувейта, ОАЭ, Саудовской Аравии, Азербайджана и Белоруссии. Чемпионат проводится в России впервые, инициатива создания принадлежит президенту страны Владимиру Путину. 

Теги:
РоссияСанкт-Петербург
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