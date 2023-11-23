23 ноября, 11:03
Международная выставка-форум "Россия"

В рамках деловой программы на выставке "Россия" пройдут более 500 мероприятий

Спикеры обсудят инвестиционную привлекательность, поддержку предпринимательства, инфраструктурную политику, развитие внутреннего туризма и, конечно, достижения регионов

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Порядка 3 тыс. спикеров выступят на более чем 500 мероприятиях в рамках деловой программы на Международной выставке-форуме "Россия", сообщается в Telegram-канале выставки.

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"Более 500 мероприятий и 3 000 спикеров ожидает гостей Международной выставки-форума "Россия" в рамках деловой программы! Спикеры обсудят инвестиционную привлекательность, поддержку предпринимательства, инфраструктурную политику, развитие внутреннего туризма и, конечно, достижения регионов", - говорится в сообщении.

Деловая программа разделена на три основных блока. Первый - Форум национального единства - стартовал 8 ноября и продлится до 14 января. За это время 89 регионов страны презентуют свои достижения. Далее с 15 января по 2 февраля пройдут Дни российской экономики, где об успехах расскажут лидеры бизнеса. И 3 февраля откроется Форум национальных достижений, когда представители власти расскажут о национальных проектах и госпрограммах, исполнении ключевых государственных задач. Этот блок завершится 25 февраля.

Уточняется, что в программе возможны изменения.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
РоссияМеждународная выставка-форум "Россия"
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