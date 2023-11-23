В КЧР объявили экстренное предупреждение по лавиноопасности

Прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередачи

ЧЕРКЕССК, 23 ноября. /ТАСС/. Экстренное предупреждение по лавиноопасности объявлено в Карачаево-Черкесии до 25 ноября, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"ЦУКС ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике информирует, что по данным по данным ФГБУ Северо Кавказкой ВС, в период с 23 по 25 ноября в горах КЧР выше 2 500 м лавиноопасно", - говорится в сообщении. Источник ЧС - сход снежных лавин.

Прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередачи; объектов инфраструктуры, затруднением в работе автомобильного транспорта, перекрытием автомобильных дорог, мостов, тоннелей, травматизмом и гибелью людей, находящихся в районах схода снежных лавин.