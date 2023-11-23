На Кубани продлили предупреждение о ливнях с возможными подъемами рек

Оно будет действовать до 27 ноября

КРАСНОДАР, 23 ноября. /ТАСС/. Синоптики продлили штормовое предупреждение в Краснодарском крае, где произошли подтопления из-за ливней, до 27 ноября, ожидаются сильные дожди, возможны подъемы уровня воды в реках. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба края.

В Краснодарском крае до конца дня 23 ноября действуют два штормовых предупреждения: по сильным дождям и ветру, порывы которого могут достигать 20 м/с , ожидаются подъем уровня воды в реках и налипание мокрого снега.

"В регионе прогнозируют ухудшение погодных условий. С 24 до утра 27 ноября местами в крае (кроме города-курорта Сочи) ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой и сильным ветром. На реках возможны подъемы уровней воды, в том числе с превышением неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении.

Уточняется, что штормовое предупреждение продлено.

Ранее в регионе из-за дождей уже оказалась подтоплена 91 придомовая территория, из них в семь домовладений зашла вода.