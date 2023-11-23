23 ноября, 12:09

В РПЦ заявили, что для новой встречи с Папой Римским должны сойтись время и повестка

Русская православная церковь не закрывает возможность для встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с понтификом, отметил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Русская православная церковь не закрывает возможность для встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском, но для нее должны сойтись время, повестка и цели. Такое мнение ТАСС выразил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя возможность встречи понтифика и главы РПЦ в Дубае в начале декабря.

1-3 декабря у Папы Римского запланирована поездка в Дубай, где он намерен принять участие в 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28).

"Я не знаю ничего про это [предлагал ли Папа Римский главе РПЦ встретиться в Дубае], не слышал, но мы всегда говорим, что встреча религиозных лидеров такого уровня не может быть встречей в коридоре просто. Для нее должно вызреть время, повестка, должны быть четко понятны цели", - сказал он.

По его словам, на встрече религиозных лидеров, которая прошла в 2016 году, "все эти вещи сошлись". "Поэтому мы никогда не закрываем возможности для этой встречи, но она должна быть очень хорошо подготовлена во всех смыслах и на всех уровнях. Тут принципиальны повестка, содержание и время, встреча не может быть протокольной", - уточнил он.

Первая историческая встреча предстоятелей Римско-католической и Русской православной церквей состоялась в феврале 2016 года на Кубе. Сам понтифик в декабре 2021 года сообщил, что готовилась вторая встреча с патриархом. Он же весной 2022 года заявил в интервью газете Corriere della Sera, что она планировалась на июнь в Иерусалиме, но было решено ее отложить. В РПЦ выражали недоумение таким "односторонним" решением, о чем в Московском патриархате не были поставлены в известность и узнали из СМИ. 

Теги:
Франциск (Папа Римский)ВатиканРоссияКирилл (патриарх)
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