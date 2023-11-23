Глава РТРС сообщил, что россияне стали меньше слушать радио в 2023 году

По словам Андрея Романченко, радио слушали в среднем 3 часа 47 минут в сутки

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Длительность прослушивания радио в России снизилась на полчаса в первом полугодии 2023 года. Об этом сообщил президент Российской академии радиовещания (РАР), генеральный директор Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) Андрей Романченко.

"Длительность радиослушания в первом полугодии 2023 года заметно снизилась, но по-прежнему остается внушительной - примерно на уровне других стран. Радио слушали в среднем 3 часа 47 минут в сутки - это на полчаса меньше, чем годом ранее", - сказал он на конференции "Радио в глобальной медиаконкуренции".

Романченко также напомнил, что в период пандемии фиксировался рост радиослушания в условиях ограничений, но сейчас перераспределение внимания аудитории произошло в пользу телевидения и интернета. При этом ежемесячная аудитория радиослушателей в России превышает 86%.

"Текущий год может стать самым прибыльным для радио за последние 10 лет. Потенциальный рост по итогам года оценивается от 10 до 25% и даже выше. Этому будет способствовать возвращение иностранных брендов под новыми названиями, развитие экосистем, активность локальных брендов и рост [числа] автомобилей во всем мире", - добавил он.