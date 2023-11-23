23 ноября, 12:19
Международная выставка-форум "Россия"

На выставке-форуме "Россия" пройдут мастер-классы по приготовлению блюд Чувашии

В некоторых мероприятиях примет участие глава региона Олег Николаев

ЧЕБОКСАРЫ, 23 ноября. /ТАСС/. Посетители выставки-форума "Россия" смогут принять участие в мастер-классах по приготовлению чувашских национальных блюд и дегустации продукции на Дне Чувашии. Об этом говорится в сообщении, распространенном администрацией главы республики.

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"Гости выставки смогут поучаствовать в мастер-классах по приготовлению народных чувашских блюд и отведать яства, приготовленные командой шеф-поваров и кондитеров Чувашии. Мастер-классы будут чередоваться концертными номерами чувашского фольклорного ансамбля", - отмечается в сообщении.

Одновременно будет проходить дегустация кондитерских изделий, мясной и молочной продукции, производимой в республике. В некоторых мероприятиях примет участие глава Чувашии Олег Николаев. В частности, в церемонии вручения награды национального конкурса "Российское дерево года". В этом году лучшим признан 372-летний дуб, который растет в Моргаушском округе в Чувашии.

Уточняется, что награда станет важным символом работы по защите лесов и экологической среды, которая проводится в регионе, в частности, по национальному проекту "Экология". В Минприроды Чувашии ТАСС сообщили, что будет передан сертификат на обследование дерева и проведение оздоровительных мероприятий.

Кроме того, власти планируют представить стратегию развития туризма в регионе и подписать соглашение о сотрудничестве по реализации проекта "Великий Волжский тракт" в части совершенствования инфраструктуры автотуризма. Также состоится свадебная церемония по чувашским национальным традициям. "Ее участники смогут узнать историю и древние традиции чувашей, в которых семья и почитание старших всегда занимали центральное по значимости место", - уточняется в сообщении.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
РоссияНиколаев, Олег АлексеевичЧувашияМеждународная выставка-форум "Россия"
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