Симоньян сообщила, что военкор Максудов умер от кровопотери по пути в Джанкой

Там его должны были оперировать, добавила главред RT

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Военкор телеканала "Россия-24" Борис Максудов умер от потери крови по пути в Джанкой, где его должны были оперировать, сообщила главред RT Маргарита Симоньян.

"Борис потерял очень много крови и умер по пути в Джанкой, где его должны были оперировать", - написала она в своем Telegram-канале.

"Светлая память храброму человеку", - добавила Симоньян и выразила соболезнования друзьям, коллегам, родным и близким журналиста.

Главный редактор редакции ЭСМИ телеканала "Россия-24" Евгений Бекасов отметил, что Максудов был не только прекрасным репортером, военным журналистом, но и хорошим наставником. "Наставником в том смысле, что он занимался с молодыми корреспондентами написанием сюжетов, передавал им понятие "структура сюжета", - сказал Бекасов в эфире телеканала "Россия-1".

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах ВСУ населенных пунктов Запорожской области. В результате атаки получил осколочные ранения корреспондент телеканала "Россия-24" Борис Максудов. Журналист был оперативно эвакуирован в медицинское учреждение Минобороны России. Утром 23 ноября стало известно о смерти Максудова.