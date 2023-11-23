Гендиректор НТВ: телевидению и платформам нужна общая система измерения аудитории

Алексей Земский заявил, что это положительно скажется на монетизации

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российское телевидение и онлайн-платформы должны создать единую систему измерения аудитории проектов, это положительно скажется на монетизации, считает генеральный директор НТВ Алексей Земский.

"Мы должны интегрироваться в онлайн-платформы - они в нас, а мы в них - потому что они тоже телевидение. Это неизбежный симбиоз. Это будущее, которое подразумевает создание максимально комфортной среды для того, чтобы наши телезрители смотрели наш продукт, находили его удобно, и мы их не теряли. Чтобы в этот момент измерения были едиными и для нас, и для платформ", - сказал он на пленарном заседании Международного конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ).

По словам Земского, отсутствие единой системы измерения аудитории влияет и на монетизацию. "Мы сейчас оперируем словами "рейтинг" и "доля", а они - количеством просмотров - не складывается. Мне кажется, должна быть единая система измерений. В этом случае мы наконец поймем, сколько же нас смотрят. Как только у нас будет единая система измерений, мы по-другому начнем это монетизировать. Потому что без денег телевидения не бывает", - добавил он.