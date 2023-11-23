В Москве началась реставрация церкви Успения Пресвятой Богородицы

Специалисты приступят к реставрации фасадов весной, когда установится подходящая температура

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Работы по реставрации церкви Успения Пресвятой Богородицы, построенной в 1645 году боярином Федором Шереметевым, начались в столичном районе Вешняки. В здании расчистили стены от загрязнений, уложили напольное покрытие и приступили к консервации живописи, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Специалистам предстоит укрепить фундамент, заменить перекрытия, привести в порядок фасады и отреставрировать интерьеры. Отдельное внимание уделят иконостасам, в частности восстановят утраченные декоративные элементы", - сказала Сергунина, слова которой приводит пресс-служба департамента культурного наследия.

Храм расположен по адресу: улица Юности, дом 17. Он является объектом культурного наследия федерального значения. "Это один из ярких памятников середины XVII века, сочетающий древнюю архитектуру с зодчеством XIX века - остроконечные шатровые навершия с куполами. <...> За почти 400 лет здание церкви неоднократно менялось и перестраивалось. В период Великой Отечественной войны в нем размещался склад, мастерская по ремонту танковых двигателей, затем столовая и даже конюшня", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что первоначальное убранство храма не сохранилось, но уцелели несколько старинных икон XVI-XIX веков, в том числе три образа работы царского изографа Тихона Филатьева. В ходе реставрации в 1888 году в церкви установили новый иконостас из белого мрамора с металлическими узорчатыми Царскими вратами.

"Декоративные тябла (брусья-полки алтарной перегородки для установки икон) были выполнены в разных техниках, таких как роспись, рельефная резьба с золочением, ажурный оловянно слюдяной декор и басма (тиснение рельефных рисунков с помощью специальных матриц). Сегодня их состояние варьируется в зависимости от украшений и места расположения. Больше всего работы предстоит проделать на нижних ярусах", - уточнили в Мосгорнаследии.

Специалисты приступят к реставрации фасадов весной, когда установится подходящая температура, заключили в ведомстве.