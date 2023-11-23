В России до 2039 года может появиться концепция развития телерадиовещания

Как сообщил президент Российской академии радиовещания Андрей Романченко, отрасль уже обсуждает ее создание

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Концепция развития телерадиовещания до 2039 года должна появиться в РФ, отрасль уже обсуждает ее создание, сообщил президент Российской академии радиовещания, генеральный директор Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) Андрей Романченко.

"Я знаю, что разговоры про разработку стратегии развития российского телерадиовещания до 2039 года сегодня идут", - сказал он в кулуарах Международного конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей.

По словам Романченко, в стратегии развития отрасли связи до 2035 года, которая должна быть утверждена в ближайшее время, нет раздела медиа, что заставило отрасль задуматься о создании своей стратегии.

"Когда мы это увидели, стали между собой обсуждать, что неплохо было бы туда медиа включить, либо создать отдельную стратегию. Об этом сейчас и говорим. Надеюсь, договоримся, потому что все прекрасно понимают ее необходимость", - добавил он.

Минцифры выставило проект стратегии развития отрасли связи до 2035 года на общественное обсуждение 15 августа. Стратегия реализуется в два этапа: с 2023 года по 2030 год и с 2031 года по 2035 год.