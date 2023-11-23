В Ростовской области маткапитал можно будет направить на допобразование детей

Председатель регионального парламента Александр Ищенко отметил, что деньги могут быть также направлены на оплату покупки, к примеру, спортивного инвентаря или музыкального инструмента

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноября. /ТАСС/. Средства регионального материнского капитала в Ростовской области теперь можно будет получать в виде выплат на дополнительное образование и подготовку детей к школе. Соответствующие поправки в областной закон приняты на очередной сессии Законодательного собрания региона, передает корреспондент ТАСС.

"Значительные материальные трудности многодетные семьи могут испытывать и при подготовке детей к новому учебному году, особенно если школьников в семье несколько. Приобретение одежды, обуви, канцелярии составляет весомую долю расходов семейного бюджета, поэтому сейчас поправками мы даем возможность многодетной семье получать средства регионального материнского капитала в виде денежной выплаты в образовательных целях. Причем ею смогут воспользоваться семьи, где дети учатся не только в обычных школах, но и получают дополнительное образование", - отметил председатель регионального парламента Александр Ищенко.

Он уточнил, что выплата в размере 15 тыс. рублей будет предоставляться не чаще одного раза в год. Если в семье школьников несколько, то получить средства можно на каждого из них. Деньги могут быть также направлены на оплату покупки, к примеру, спортивного инвентаря или музыкального инструмента.

В документе указано, что размер выплаты будет ежегодно индексироваться из прогнозируемого уровня инфляции, добавил Ищенко.