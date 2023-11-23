Минтруда Таджикистана и Росатом договорились о выделении квот в МГСУ

Стороны также обсудили вопрос по организованному набору граждан республики для временной трудовой деятельности в российской корпорации

ДУШАНБЕ, 23 ноября. /ТАСС/. Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана договорилось с госкорпорацией Росатом о выделении квоты для выпускников школ республики на базе Национального исследовательского Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ) для подготовки специалистов для нужд корпорации. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

По данным пресс-службы, в ходе визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Москву 21-22 ноября, глава Минтруда республики Гульнора Хасанзода провела встречу с директором по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе корпорации "Росатом" Геннадием Сахаровым.

"По итогам встречи стороны договорились: с целью подготовки специалистов, отвечающих требованиям, Росатом выделит 50 квот для выпускников средних школ Таджикистана в Московском государственном строительном университете, после окончания вуза на данном предприятии будет обеспечена стажировка и прием на работу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на встрече также обсуждался вопрос по организованному набору граждан Таджикистана для временной трудовой деятельности в российской корпорации. В сообщении отмечается, что Росатом заинтересован в высококвалифицированных кадрах, а госкорпорация может предложить сотрудникам конкурентную заработную плату и социальные гарантии.

В декабре 2020 года Росатом открыл Институт инжиниринга и строительства объектов атомной отрасли на базе МГСУ.

В октябре этого года на III Международном строительном чемпионате, который прошел в Санкт-Петербурге, Росатом также подписал меморандум с комитетом по архитектуре и строительству при правительстве Таджикистана и Министерством строительства и ЖКХ России. Документ предусматривает сотрудничество в сфере строительства, в том числе планирование технических решений, проектирование и эксплуатацию объектов городского и коммунального хозяйства, а также по государственной экспертизе проектной документации, экологической и энергетической безопасности.