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Военная операция на Украине

В Ростовской области семьям участников СВО компенсируют расходы на услуги ЖКХ

Такой мерой поддержки с 1 января 2024 года смогут воспользоваться члены семей мобилизованных, контрактников и добровольцев - супруги, родители, дети, а также лица, находящиеся на их иждивении

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноября. /ТАСС/. Семьям участников СВО в Ростовской области компенсируют 50% расходов на оплату коммунальных услуг и капитального ремонта. Соответствующий законопроект о дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих был принят на сессии регионального парламента, передает корреспондент ТАСС.

"Власти Ростовской области продолжают расширять меры социальной поддержки для участников СВО и членов их семей. Нормами нового закона устанавливается, что членам семей участников СВО компенсируется половина расходов на оплату коммунальных услуг и взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах", - отметил спикер регионального парламента Александр Ищенко.

По его словам, такой мерой поддержки с 1 января 2024 года смогут воспользоваться члены семей мобилизованных, контрактников и добровольцев - супруги, родители, дети, а также лица, находящиеся на их иждивении. "Введенная льгота включена в единый стандарт региональных мер социальной поддержки, подготовленный рабочей группой по вопросам СВО, которую возглавляет первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Единый стандарт на Дону внедрен в полном объеме", - добавил Ищенко. 

Теги:
РоссияРостовская областьВоенная операция на Украине
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