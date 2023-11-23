Во время выступления Пашиняна в здании правительства Армении погас свет

Премьер-министр страны указал на проблемы с электроэнергией

ЕРЕВАН, 23 ноября. /ТАСС/. Свет погас в задании правительства Армении во время выступления премьер-министра Никола Пашиняна. В этой связи он указал на проблемы с электроэнергией.

Трансляция очередного заседания правительства велась в прямом эфире. Во время выступления Пашиняна свет в зале погас на несколько секунд.

"Вот о чем я вам, господин Саносян (министр территориального управления и инфраструктуры Гнел Саносян - прим. ТАСС), говорил в тот день. У меня сегодня был разговор на эту тему с руководителем аппарата. Мы поднимаем вопрос об электроэнергии в Армении и сами непоследовательны. В нашей стране электричество плохого качества, и в этом здании тоже, в рабочих кабинетах свет мигает, и нет ничего удивительного в том, что электричество отключается", - прокомментировал Пашинян.