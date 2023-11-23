Минюст сообщил о прекращении статуса иноагента в России в отношении 65 лиц

Заместитель юстиции Олег Свириденко отметил, что в основном это физические лица, но есть и юридические

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Министерство юстиции России за время действия законодательства об иноагентах сняло этот статус с 65 лиц. Об этом сообщил журналистам в кулуарах конференции "Державинские чтения" заместитель юстиции РФ Олег Свириденко.

"У нас реестр [иностранных агентов] не пожизненный для иноагента. У нас около 65 субъектов, вышедших из реестра (после снятия статуса иноагента - прим. ТАСС)", - сообщил Свириденко. По его словам, в основном это физические лица, но есть и юридические ("Росбалт").

"Мы системно отрабатываем ту фактуру, которая есть в действующем законе. Есть фактура - принимаем решение [о признании иноагентом]. Занимается этой деятельностью - признается иноагентом, не занимается - мы в течение года проводим проверку и, если видим отсутствие хотя бы одного признака, он выходит из этого статуса", - пояснил замминистра.

По его словам, в настоящее время в реестре 531 субъект - физических, юридических лиц и СМИ, имеющих действующий статус иноагента. Из общего перечня в 719 бывших и действующих иноагентов, перечисленных в реестре, более 100 юридических лиц ликвидировалась. Добровольно заявления о регистрации в качестве иноагента подавало 31 лицо.