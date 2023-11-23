23 ноября, 12:48

В Японии впервые разработали официальные рекомендации по потреблению алкоголя

Эксперты посчитали, что женщинам рекомендуется пить в день не более 20 граммов чистого алкоголя, что соответствует большой банке пива или двум небольшим бокалам вина. При этом норма для мужчин составила не более 40 граммов

ТОКИО, 23 ноября. /ТАСС/. Группа экспертов Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии впервые разработала рекомендации для населения страны на тему объемов потребления алкоголя. Об этом сообщил телеканал NHK.

Эксперты посчитали, что женщинам рекомендуется пить в день не более 20 граммов чистого алкоголя, что соответствует большой банке пива или двум небольшим бокалам вина. При этом норма для мужчин составила не более 40 граммов.

В отчете группы также было подчеркнуто, что превышение указанных лимитов может повысить риск заболеваний сосудов и внутренних органов, а также спровоцировать возникновение алкоголизма.

Согласно результатам исследования японского производителя алкогольных напитков Kirin, азиатский регион 14-й год подряд лидирует по уровню потребления пива, на его жителей в 2021 году пришлось порядка 31,4% от выпитых объемов на глобальном рынке. 

Теги:
Япония
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