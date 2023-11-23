23 ноября, 12:48
Военная операция на Украине

В Тюменской области открылась приемная по поиску пропавших без вести участников СВО

Жители региона смогут подать заявку на поиск своих родных, пропавших без вести и не выходивших на связь более 30 дней

ТЮМЕНЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Общественная приемная "Никто не будет забыт" по поиску участников специальной военной операции (СВО), пропавших без вести, открылась в Тюменской области, жители региона области могут оставить заявку на поиск. Об этом сообщили в департаменте социального развития Тюменской области.

"С 23 ноября 2023 года в Тюменской области начала работать общественная приемная по поиску пропавших без вести участников специальной военной операции. Жители региона могут подать заявку на поиск своих родных, пропавших без вести и не выходивших на связь с родственниками более 30 дней", - говорится в сообщении.

Также в департаменте отметили, что приемная будет работать по вторникам и четвергам с 11:00 до 16:00. Кроме приемной, родственники военнослужащих, которые более 30 дней не выходят на связь, могут обратиться к семейному наставнику, назначенному из учреждения социальной сферы по месту жительства, социальному координатору филиала Государственного фонда "Защитники Отечества", работающему на территории проживания, в филиал Государственного фонда "Защитники Отечества". Во всех указанных организациях родственникам участников СВО будет оказана необходимая помощь и поддержка, а также индивидуальное сопровождение при поиске военнослужащего.

Проект "Никто не будет забыт" реализуется Тюменским областным отделением Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества, добавили в департаменте социального развития региона. 

Теги:
РоссияТюменская областьВоенная операция на Украине
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