В Британии показатели чистой миграции в 2022 году достигли рекордных 745 тыс. человек

Иностранные студенты чаще остаются в стране по завершении учебы, отметили в отчете ONS

ЛОНДОН, 23 ноября. /ТАСС/. Рекордный показатель чистой миграции (разница между прибывшими и уехавшими) был установлен в Великобритании по итогам 2022 года. Как говорится в уточненном отчете Национальной статистической службы (Office for National Statistics, ONS) Соединенного Королевства, за счет иммигрантов население страны выросло за прошлый год на 745 тыс. человек.

В мае ведомство сообщило об увеличении числа мигрантов на 606 тыс. человек, что само по себе стало рекордным показателем. ONS пояснила, что пересмотр оценки произошел из-за "неожиданных закономерностей" в поведении мигрантов. Как уточняет газета The Times, в основе последних рекордов по показателям чистой миграции стояло то, что иностранные студенты стали все чаще оставаться в Соединенном Королевстве по завершении учебы, а также выдача рабочих и гуманитарных виз гражданам Гонконга и Украины.

Издание ссылается на статистику МВД королевства, согласно которой с января по сентябрь этого года было выдано 335,5 тыс. рабочих виз. Это на треть больше, чем в 2022 году, и на 150% больше, чем в допандемийные времена. Основным фактором роста показателей стали визы, выдаваемые медицинским и социальным работникам из других стран.

При этом статистика ONS продемонстрировала признаки снижения миграционного прироста в последние месяцы. "Чистая миграция на конец июня 2023 года составила 672 тыс. человек, что немного выше, чем на конец июня 2022 года (607 тыс.), но ниже нашей обновленной оценки на конец декабря 2022 года (745 тыс.). Хотя еще слишком рано говорить, идет ли речь о начале новой тенденции к снижению, эти более поздние оценки указывают на замедление иммиграции в сочетании с увеличением эмиграции", - говорится в отчете.

Всего же за год по июнь 2023 года в Великобританию въехали с планами надолго остаться в стране 1,18 млн человек. Примечательно, что если до 2019 года большинство мигрантов приходилось на страны ЕС, то сейчас тенденция изменилась - 82% прибывших в страну родом из стран вне ЕС. Это на 120 тыс. человек больше, если сравнивать с годовыми данными по июнь 2022 года. В топ-5 стран вне ЕС, откуда за 12 месяцев по июнь 2023 года приезжали мигранты, стали Индия (253 тыс.), Нигерия (141 тыс.), Китай (89 тыс.), Пакистан (55 тыс.) и Украина (35 тыс.).