В Карелии таможня усилила смену на приграничном с Финляндией пункте пропуска

Речь идет о международном автомобильном пункте пропуска "Люття"

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 ноября. /ТАСС/. Карельская таможня усилила смену на приграничном с Финляндией международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Люття", который находится в Костомукшском городском округе, чтобы избежать скопления очередей перед его закрытием. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Таможенный пост МАПП "Люття" работает в штатном режиме в соответствии с утвержденным графиком работы. С учетом нынешней обстановки смена должностных лиц усилена, пропуск транспортных средств осуществляется", - сообщили ТАСС.

Ранее СМИ писали, что перед МАПП "Люття" образовалась километровая очередь из фур после заявлений финской стороны об очередных ограничениях. По данным карельской таможни, максимальное количество грузовых фур перед открытием пункта пропуска в 09:00 мск с российской стороны составляло 19 грузовиков. По состоянию на 14:15 количество грузовых транспортных средств со стороны России составляло два грузовика.

Финляндия временно закрыла четыре контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Россией в ночь на 18 ноября. Самый южный пограничный переход на границе с РФ, который является открытым на данный момент, это КПП "Вартиус", расположенный по соседству с международным пунктом пропуска "Люття" на территории Костомукшского городского округа Карелии. Позже власти Финляндии сообщили о планах с пятницы закрыть оставшиеся пограничные с Россией КПП, кроме "Райа-Йоосеппи", который находится по соседству с МАПП "Лотта" в Мурманской области.

Ситуация на границе

В ночь с 17 на 18 ноября Финляндия закрыла четыре пограничных пункта на восточной границе - "Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала" из-за притока "граждан третьих стран". 22 ноября правительство Финляндии решило закрыть три из оставшихся четырех КПП на границе с РФ, за исключением "Рая-Йоосеппи" ("Лотта" со стороны России), однако власти республики не исключили полного закрытия пропускных пунктов на границе с РФ, если посчитают, что поток нелегальных мигрантов не прекратился.